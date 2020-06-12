İlik nakliyle hayata tutunan dört yaşındaki Çağan Nefes, Covid-19’u da atlattı

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Ömer ve Tuğba Dumanlı çiftinin yedi yıl önce doğan erkek bebeklerine bağışıklık yetmezliğine bağlı zatürree teşhisi kondu. Kök hücre nakli yapılması gereken bebek uygun ilik bulunamadığı için hayatını kaybetti.

Onu kaybettikten sonra doğan oğulları Çağan Nefes’e de aynı tanı kondu. Ancak o, kemik iliği nakliyle hayata tutundu. Dört yaşındaki Çağan Nefes geçen ay yakalandığı Covid-19’u da atlattı.

Reklam

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çağan Nefes’e bağışıklık yetmezliği tanısı konunca anne-babası, “Bu çocuğumuzu da mı kaybedeceğiz” diye büyük korku yaşadı. Ancak bu kez korkulan olmadı. Kızılay aracılığıyla düzenlenen kampanya sonucunda ABD’li bir donörden uygun ilik bulundu. 17 aylıkken nakil yapıldı ve sağlığına kavuştu.

Çağan Nefes’in 14 Mayıs’ta ateşi yükselince anne-babası Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Covid-19’dan şüphelenen doktorlar test yaptı; pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Çağan Nefes, karantina süresi sonundaki testlerin negatif çıkmasıyla bu hastalığı da yenmeyi başardı.

Anne Tuğba Dumanlı, oğlunun kök hücre nakli olup sağlığına kavuştuğu günü halen unutamadığını belirterek şunları söyledi: “Benim çocuğum bir ABD’li donörün bağışladığı kök hücreyle sağlığına kavuştu. Benim oğlum o nakil sayesinde hayatta aslında. Eğer o nakil zamanında yapılmasaydı belki onu da diğer oğlum gibi kaybedebilirdim.”

Reklam

Anneden ilik bağışı çağrısı

Çağan Nefes’e Covid-19 teşhisi konduğu gün yine onu kaybetme korkusu yaşadığını ifade eden Dumanlı şöyle devam etti: “Ben karantina süresi boyunca zaman zaman umutsuzluğa kapıldım. Gözümü, uyurken bile oğlumdan ayırmadım. Allah razı olsun, Çağan Nefes’in hastanedeki doktorları, Sağlık Bakanlığı ekipleri bizi hiç yalnız bırakmadı. Oğluma nakil yapan doktorlar bana her seferinde, ‘Siz merak etmeyin, yaptığımız kemik iliği sayesinde oğlunuzun artık bağışıklık sistemi çalışıyor’ dediler. Oğlum Covid-19 virüsünü yenince onların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anladım. Ben ilik nakil olmayı bekleyen tüm çocuklar için herkese bağışçı olma çağrısında bulunuyorum. “

Çağan Nefes Dumanlı’ya kök hücre nakli yapan hekimlerden Ege Üniversitesi Kök Hücre Merkezi öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Aksoylar da, “Çağan Nefes bu süreci iyi bir şekilde atlatarak sağlığına kavuştu. Aslında o diğer tüm nakil olan çocuklarımıza umut oldu” dedi ve bağış yapmanın önemine değindi.