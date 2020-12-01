Ilıcalı’ya MasterChef’ten atılan yarışmacı soruldu: Tepkisiz kalamazdık

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, yıllar önceki Twitter paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından MasterChef yarışmasından kovulan yarışmacıya dair “Tepkisiz kalamazdık” dedi.

TV8’de yayınlanan MasterChef’in yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, hakaret içerikli paylaşımlarının gündem olmasının ardından yarışmadan diskalifiye edilmişti.

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Son bölümde de söz hakkı tanınan Yılmaz, o dönemdeki ailevi problemler nedeniyle paylaşımları yaptığını, şimdi pişman olduğunu söyledi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuşan Ilıcalı, Deniz’in küfürlerinin kişisel nitelik taşımasaydı durumun toparlanabileceğini ifade etti.

Ilıcalı, “Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık” diye konuştu.

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‘Mağdur olursa yanındayım’

TV8’in sahibi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uğur’u ekranda uğurlarken… Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık. Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım.”