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Ilıcak: İslamî cumhuriyet kurmak için bir darbeye hizmet etmem imkansız

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‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan gazeteci Nazlı Ilıcak, “FETÖ laik düzeni yıkamayınca İslamî cumhuriyet kurmak için darbe yapmaya kalktı. Benim böyle bir amaca hizmet etmem imkânsız” dedi.

Fotoğraf: Dihaber

Ilıcak, yazar Ahmet Altan ve akademisyen Mehmet Alta  dahil, altısı tutuklu, 10’u firarî 17 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.

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İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bugünkü duruşmaya Ilıcak’ın savunmasıyla başlandı.

T24‘ün aktardığına göre Ilıcak’ın savunmasından satırbaşları şöyle:

– Sürekli hâkim, savcı değişikliği yargılama usulü açısından olağan bir şey midir?

– Avukat kısıtlaması sadece bizler için sürüyor ve bu kısıtlama savunma hazırlamayı çok sıkıntılı bir hâle sokuyor. 

–  Yazılar, röportajlar, konuşmalar suç değildir. Yargıtay’a göre, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek için fiilin örgüt talimatıyla işlendiği kanıtlanmalı. 

– FETÖ laik düzeni yıkamayınca İslamî Cumhuriyet kurmak için darbe yapmaya kalktı. Benim böyle bir amaca hizmet etmem imkânsız. PKK gibi, DHKP-C gibi FETÖ’yü hemen teşhis etmek mümkün değildi. Yargıtay, bunu bilmeyenlerin kusurlu sayılamayacağını söylüyor. Yani Hulusi Akar’ın bilmediği darbeyi ben, Ahmet, Mehmet mi biliyorduk da bir gece önce bunun için bir panel düzenledik? 

Ilıcak konuşmasını tahliye talebiyle bitirdi. Ilıcak, “Yaşıma binaen de bir an önce tahliyemi rica ediyorum” dedi.

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