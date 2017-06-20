Ilıcak’ın savunmasında ikinci gün: Kimliğim teokratik bir darbeye uyar mı?

Gülen Cemaati’ne yönelik medya soruşturması kapsamında açılan davada savunma yapan yazar Nazlı Ilıcak, “Kimliğim teokratik bir darbeye uyar mı?” dedi.

Yazar Ahmet Altan, kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan ve Ilıcak’ın 11 ay sonra hakim karşısına duruşmaya ikinci gününde de devam edildi.

Savunmasına devam eden Ilıcak, dünkü duruşmanın ardından hakkında “Nazlı Ilıcak gözü yaşları içinde savunma yaptı” diye haberler çıktığını, kendisinin ‘acz içinde gösterilmek istendiğini’, bunu da yanlış anlama olmaması için tekzip etmek istediğini söyledi.

Darbe girişiminden bir gün önce Altan kardeşlerle yaptığı televizyon yayınına sözü getiren Ilıcak, şöyle devam etti: “Sayın savcı darbeye zemin hazırladığımız saikiyle o konuşmayı yaptığımız söylüyor. Benim kimliğim teokratik bir darbeye uyar mı? Ben niye Fethullah Gülen’in ülke başına geçmesini isteyeyim? Tüm aidiyetimi laik cumhuriyete borçluyum. Suudi Arabistan’da bir Nazlı Ilıcak olmak ister miyim?”

‘Düşman değil muhalifim’

Cemaatin ‘barış süreci’ne karşı olduğu söylendiğini, kendisininse sürece ‘tamamen’ taraftar olduğunu anlatan Ilıcak, “Bugün de taraftarım. Ne Oslo sürecini eleştirdim, ne de KCK’yı onayladım. Onların Hakan Fidan’a düşman olduğu anlatılıyor. Fidan ifadeye gittiği an hükümet nasıl düşer, ben buna bir mantık veremedim. Teoman Koman ile Hakan Fidan’ı mukayese ettim. Ben sivil bir kişinin olmasını tercih ettim. Ben sivilleşmeden yanayım. Bütün hayatım bunlarla mücadeleyle geçmiş” diye konuştu.

Yazar, mağdur gördüğü insanların yanında yer aldığını belirterek, kendisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşmanı değil muhalifi olduğunu söyledi, “Muhalefet yapmak suç mu?” diye sordu.

‘FETÖ’yü aklamıyorum’

Ilıcak, hakkında yazılan köşe yazılarını da okuyarak şunları kaydetti: “Ben burada tanık dinletmek yerine meslektaşlarımın yazılarından örnekler okumak istiyorum. Benim kimliğimi tanımanız önemli. Siz belki beni gazetelerden tanıyorsunuz. Benim tanık olarak getirmektense üç-beş satır bir şey okumama müsaade edin. Benim hangi sözüm darbeye zemin hazırlanıyor? Sözde plan semineri altında bir darbe hazırlığı yapılıyor hükümete karşı. Bunları yazarak Ben FETÖ’yü aklıyormuşum. Ben FETÖ’yü aklamıyorum. Kendi aklım var.”

Basın örgütleri takip etti

Çağlayan adliyesindeki İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül ve Yakup Şimşek getirildi.

Yazar Ahmet Altan’ın SEGBİS’le katıldığı duruşmada tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman da hazır bulundu.

Duruşmayı gazeteci Hasan Cemal, Uluslararası Af Örgütü, İngiliz Barosu, İngiliz Barosu İnsan Hakları Komitesi, 19 basın örgütü ve Uluslararası Kıdemli Avukatlar Projesi temsilcileri de izledi.

Altan kardeşler ve Ilıcak hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.