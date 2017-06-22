Ilıcak ve Altanların da yargılandığı davada bugün tahliye çıkmadı

‘FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğu öne sürülen dava kapsamında yargılanan sanıkların bugünkü duruşmasında tahliye kararı çıkmadı.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yazar Ahmet Altan, akademisyen Mehmet Altan, gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Ekrem Dumanlı dahil 17 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın ardından bugün Ahmet Altan da savunma yapmış ve son olarak şunları söylemişti: “İnsanları nedensiz yere tutuklayan, yalan dolu iddianamelerle insanları yargılayan bugünkü adalet sistemine güvenim yok. O nedenle bir talebim de yok. Vereceğiniz kararın benimle bir ilgisi olmayacak. Bütün yargıçlar kendi kararlarıyla yargılanır.”

Altan’ın savunmasının ardından Ilıcak ve sanıklar arasındaki kapatılan Zaman gazetesinin eski görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, reklam müdürü Yakup Şimşek, Polis Akademisi eski öğretim görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül’ün avukatları kaçma ya da delil karartma ihtimali bulunmadığını belirterek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Hakim, duruşmayı yarına erteledi. Ahmet ve Mehmet Altan yarınki duruşmaya SEGBİS’le katılacak.