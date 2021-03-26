İlhan Cihaner: Yapılacakları, gelip gelmeyeceği belli olmayan bir sandığa ertelemek sonuç vermiyor

Sandıkta hesabını soracağız, savruluyorlar, yönetemiyorlar, bizi sokağa çekmek istiyorlar ya da şöyle yapın böyle yapın şeklinde akıl vermeler. Bu tepkilerin iktidarın yol haritasına engel olmak bir yana el arttırmasına yol açtığı da bir vakıa. Yapılacak şeyleri, ne zaman ne şekilde geleceği, hatta gelip gelmeyeceği belli olmayan bir sandığa ertelemenin sonuç vermediğini her gün deneyimliyoruz

(…) Yapmamız gereken soyut bir güçlendirilmiş demokrasi ittifakı kurmak yerine asgari bir program etrafında bir araya gelmenin zeminini oluşturmak olmalı.

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İlhan Cihaner’in yazısı