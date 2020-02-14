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Yaramazlara biraz batar!

İlhan Cihaner: Tek adam yönetiminin eleştirildiği kongrede, tek adaylı blok listeli seçim yapılıyor

Başta CHP olmak üzere parti içi iktidarlar yerel yönetim başarısını -elde edilen belediye olanaklarını da kullanarak- vahşice parti içi demokrasiyi rafa kaldırmak için fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Aynı kongrede tek adamlı ülke yönetimi eleştirilirken, tek adaylı blok listeli seçim garabetleri yaşanıyor.

“Demokrasi kahramanları” da bu tabloya razı olup tek adaylı seçimlerin konforunu yaşıyorlar. Esasen bu iki olgu yani partinin ideolojik dönüşümü ile parti içi demokrasinin ortadan kaldırılması birbiri ile bağlantılı. İç demokratik mekanizmaları çalışan bir partide ideolojik dönüşüm üyeye rağmen yapılamayacağı için blok listeli tek adaylı seçimler dayatılıyor. 

İlhan Cihaner’in yazısı

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