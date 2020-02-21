İlhan Cihaner: Şu 50+1 meselesi

İktidarın “Türkiye Şahlanacak” diyerek propaganda ettiği “ucube” başkanlık rejimi/sistemi daha ilk gününden hukuksuzluk ve kriz üretmeye başladı. Bu haliyle sürdürülemez olduğu çok açık. Sadece sistemin ucubeliği değil, söz konusu sürdürülemezliği belirleyen; genel kuralsızlık ve anayasasızlık eğilimi de çarpan etkisi yapıyor. Anayasacı Prof. Dr. Kemal Gözler’in sözüyle: “…en kötü şey, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil, bu kötü sistemin dahi hiç veya zamanında işletilmemesidir…”.

Ancak bu sistemin bir de siyasal parti elitleri tarafından kötüye kullanımı/istismar edilmesi var ki ülkemizin geleceği için en az sistemin kendisi kadar risk yaratıyor. Genellikle “siyasetin kuralları değişti artık yüzde elli artı birle iktidar olunacak” cümleleri kurulup analizler yapılıyor.

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İlhan Cihaner’in yazısı