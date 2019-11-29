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Yaramazlara biraz batar!

İlhan Cihaner: Kopuş siyaseti ve CHP

‘Saraya giden CHP’li’ yaygarası adı geçen aktörler için negatif/pozitif etkilerinden daha önemli şeyler gösterdi. En önemlisi yıllar yılı muhalefet olarak kabul edilen ‘toplamın’ ülkemizi ve dünyayı takip ederken beslendikleri entelektüel kaynakların ve rol modeli olarak belledikleri figürlerin pespayeliği ortaya çıktı.

Her kritik kavşakta siyasi tercihlerini sermaye ve iktidardan yana kullanmış, bu tercihlerinin sınıfsal niteliğini de vatan/millet/bayrak söylemleri ile örtenler umarım sorgulanmaya başlanır.

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Sorgulamak bir yana, çok güçlü ileri dinamikler barındıran -başta CHP seçmenleri olmak üzere- kitleleri sinsi bir şekilde gerici/sağ politikalara yedekleyenlerden entelektüel ve fiili bir ‘kopuş’ yaşanması bu yaşananları olumluya bile çevirebilir.

İlhan Cihaner’in yazısı

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