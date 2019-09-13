İlhan Cihaner: Kayyımların katıldığı toplantıya katılmak kayyım uygulamasını meşrulaştırır

Son günlerde yaşadığımız iki olayı belirleyen dinamiklerin, özellikle sol, sosyalist, sosyal demokrat, muhalif ve Atatürkçü kesimlerce iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta AKP/MHP koalisyonundan rahatsız olan demokrat kesimlerin ve her alanda yaşanan çöküşten kaygı duyan tüm yurttaşlarımızın dikkatlerini vermesi gereken ‘ip uçlarını’ barındırıyor bu olaylar.

Her şeyden önce seçilmiş belediye başkanlarının yerine Kayyumların katıldığı bir toplantıya katılmak kayyum uygulamasını meşrulaştırmıştır. Bu durum hem içselleştirilmiş bir demokrasi ve ittifak perspektifi anlayışının olmadığını hem de daha önce yapılan dayanışma jestlerinin taktiksel ve yüzeysel olduğunu düşündürmekte.

Reklam

İlhan Cihaner’in yazısı