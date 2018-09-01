İlhan Cihaner: İhtiyacımız olan tutarlı bir Ceza Adalet Reformudur

İhtiyacımız olan bütünlüklü ve tutarlı bir Ceza Adalet Reformudur. Bu çerçevede iyi planlanmış bir af (belki de belli suçların dışarıda bırakıldığı bir genel af) bile tartışılabilir. Fetullahçı yargının yarattığı hukuk tahribatının giderilmesi bir yana nerede ise onlara rahmet okutacak bir keyfilik ve hukuk pratiği devam ettiği müddetçe çok geçmeden yeni bir affı tartışmaya başlarız. Terör ve güvenlik sorunu, HSK’nın yapısı dâhil yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, vahşi tutuklama pratiği, başta düşünce ve toplantı gösteri yürüyüşü olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin garantisi sağlanmadan çıkarılacak bir af mevcut hukuksuz düzeni daha da derinleştirecektir. Kısa sürede cezaevleri yeniden siyasi suçlular ve öğrencilerle dolacaktır. Dikiş tutmayan sisteme nafile bir yama daha atılmış olur.
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