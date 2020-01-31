İlhan Cihaner: ‘Fetönün siyasi ayağı’ tartışması

Ülke gündemine ‘Fetönün siyasi ayağı’ tartışması damga vurdu. Siyasi iktidar kendi var edip beslediği canavarın siyasi ahlaki ve hukuki sorumluluğunu başta CHP olmak üzere muhalefete yıkma çabası içerisinde. Siyasi iktidarın içeride ve dışarıda yaşadığı sıkışıklığı aşma çabasının en önemli argümanlarından olacak gibi görünüyor bu siyasi ayak tartışması. Sadece AKP’nin kendisini kurtarmak için başvurduğu bir argüman olması değil bu sorunu önemli kılan. Birkaç kuşağımızı etkileyecek stratejik bir tehdit/sorun olduğu kesin olan Fetullahçı yapılanma ile ‘mücadele’ ve çözümü için de önemli.
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