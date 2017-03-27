İlhan Cihaner: Cumhurbaşkanı cezai sorumluluğu değil, ömür boyu dokunulmazlığı düzenlenmekte

Bizim tasarıya dönelim; diyelim ki, bırakın 300 milletvekilini 600 milletvekili bir bakan yargılansın diye önerge verdi. Adamını harcamak istemeyen CB, soruşturma komisyonu kurulduktan sonra bile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

“Olur mu öyle şey?” diyenler şu detaya dikkat etsin; CB, kendisi hakkında en az 300 milletvekilinin önerge vermesi aşamasından soruşturma açılmasına kadar Meclis’i feshedebilir. Ancak soruşturma komisyonu kurulduktan sonra Meclis’in feshine karar veremez. CB için bu risk görülüp düzenlendiğine göre niçin CB Yardımcıları ve Bakanlar için böyle bir önlem düşünülmemiş?

Haa eğer diyorsanız “Koca Cumhurbaşkanı öyle şey mi yapar mı hiç?” o zaman ne gerek var cezai sorumluluk düzenlemelerine. Ayrıca tekrarda fayda var: “Eğer bir boşluk ya da yetki varsa mutlaka kullanılacağı öngörülmelidir.”

Özetle tüm yetkileri üzerinde toplayan CB cezai sorumluluğu değil, ömür boyu dokunulmazlığı düzenlenmektedir. CB kendisi ile ilgili olarak önerge verildiği andan soruşturma komisyonu kuruluncaya kadar, Yardımcıları ve Bakanları ile ilgili olarak soruşturma başladıktan sonra bile Meclis’i feshedebilir.

Milletten oy almadıkları halde sayısını bilmediğimiz CB yardımcıları ve Bakanlar da aynı dokunulmazlığa sahip olacaklar.

Veee heybede kalan büyük turp: Bu soruşturma yöntemi geçmiş Bakanlar hakkındaki geçmiş suçlamalar için de uygulanacak!

Başkan ve adamlarının ömür boyu dokunulmazlığına HAYIR!

İlhan Cihaner’in yazısı