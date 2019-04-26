İlhan Cihaner: Çubuk linci ‘devlet linci’ niteliğine bürünmüştür

Çubuk linç girişimini diğerlerinden asıl ayırt eden ise; asgari mantık, vicdan ve hukuk bilgisine sahip birisinin moda deyimle ‘amasız fakatsız’ kınaması gereken bu saldırıyı iktidarın siyaseten sahiplenmesi, hatta buradan bir ‘kahramanlık hikayesi’ çıkarmaya çalışmasıdır. Neo-MC koalisyonunun bu tutumu, linç girişiminin önceden planlanmış olup olmadığını da önemsiz hale getirmiştir. Sadece, saatler süren saldırıya gösterilen şefkat nedeniyle değil, sonrasındaki fırsatçılıkları da Çubuk Lincine böyle yaklaşmamızı gerektirir. Hatta artık doğrudan devlet tarafından planlanmış bir linç girişimi gibi değerlendirebiliriz. Kriminal bir geçmişi de olduğu iddia edilen saldırganın kahramanlaştırılmasına verilen siyasi destek ve yargının göz yumması, suçun neredeyse lince uğrayanlara yıkılması, etkin bir soruşturma yürütülmemesi artık Çubuk Lincini ‘Bir Devlet Linci’ niteliğine büründürmüştür.

İlhan Cihaner’in yazısı