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Yaramazlara biraz batar!

İlhan Cihaner: CHP slogan üzerinden mi idealler üzerinden mi siyaset yapacak?

Çoktandır siyaseten bir zombiye dönüşerek, rant dağıtımının trafik polisliğini yapan AKP’de başlayan ayrışma tartışmaları ile birlikte bu sorular kısa ve orta vadede siyasi hayatımızı belirleyecek, çünkü; ittifakların ele alınışı partilerin üyelerinin ve oy verenlerinin aşağıdan yukarıya olgunlaştırdıkları taleplerinden kaynaklanmıyor.

Ağırlıklı olarak siyasetteki dar karşıtlıkları (AKP- Erdoğan/CHP- Kılıçdaroğlu, vs.) kullanan parti elitlerinin, kendi aralarındaki matematik hesaplar üzerinden yürüyor. Daha kurulmamış partiler ittifak hesaplarına dâhil ediliyor.

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CHP karar vericileri için, tüzüğünde halen yazılı sol ve sol değerler, mücadelesi verilen idealler midir? Yoksa belli günlerde hatırlanan folklorik öğeler ve tabandan alkış almak için kullanılan sloganlar mıdır?

Geleceğe, bir kez daha gömlek değiştiren sağ mı karar verecek, yoksa geleceği ‘biz’ mi kuracağız: tartışacağımız asli mesele bu. Var mıyız, yok mu oluyoruz?

İlhan Cihaner’in yazısı

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