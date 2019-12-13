İlhan Cihaner: Bu kısıtlamanın baskı amaçlı olduğunda kuşku yok

Termik santral filtresi tartışmaları gündem düşmüş bir konu gibi duruyor. Ancak, hem neredeyse tüm çelişkileri üzerinden okuyabileceğimiz bir süreç olması, hem de gözden kaçan bazı detayların önemi nedeniyle konuya tekrar değinmekte fayda var.

Birincisi belki de ilk bakışta ilgisiz görünecek BirGün ve Evrensel gazetelerine Basın İlan Kurumu’nun getirdiği ilan ve reklam ambargosu. İktidar çizgisindeki hiçbir gazeteye getirilmeyen bu kısıtlamanın baskı amaçlı olduğunda kuşku yok. “İmza ve kaynak” kriterinden geçebilecek tek bir ana akım gazete, “havuz” gazetesi ya da sermaye borazanı gazete bulamazsınız. Bir de haberlerde kullanılan başlıklara dair cezalar var ki ancak darbe dönemlerinde görülebilecek “SANSÜR” niteliğinde.

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İlhan Cihaner’in yazısı