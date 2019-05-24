İlhan Cihaner: Bu bir gerekçe değildir! ‘Bu bir pipo değildir’ gibi…

Ressam Rene Magritte, oldukça ‘gerçek’ görünen bir pipo resmi çizer ve altına Fransızca “Bu bir pipo değildir” yazar.

Başlıktaki ‘gerekçe’ YSK’nin 6 Mayıs tarihli iptal kararının, 16 gün sonlara yayınlanan gerekçesi olduğu açıkken “bu giriş de ne?” diyebilirsiniz. Şöyle ki; bir “şeye” sahip olması gereken asgari niteliklere sahip olmadığı halde, sahipmiş gibi yaklaşıp yorumlamaya çalışırsanız ona meşruiyet kazandırma riski ile karşı karşıya kalırsınız. Bu durum siyasete ilişkin ise daha vahim!

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Gerekçeyle bağlantılandıracak olur isek; (…) (Anayasa hukukçusu Murat Sevinç gerekçenin ‘haklılaştırmaya’ çalıştığı ‘kısa kararın’ yazıldığı 6 Mayıs tarihinde Diken’de “Bu Bir Karar Falan Değil” başlıklı bir yazı yazmıştı.) Özetle, ‘karar’ olmayan bir metni gerekçelendirmek için yazılan bir yazı hukuki anlamda ‘gerekçe’ muamelesi görmeyi hak eder mi?

İlhan Cihaner’in yazısı