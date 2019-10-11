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Yaramazlara biraz batar!

İlhan Cihaner: Barış yanlısı tutum almak her zamankinden zor

Ülkemizde böyle dönemlerde, özellikle savaş tamtamları ve fetih histerisinin en küçük bir eleştiriyi bastırdığı, soyut barış temennisinin bile kriminalleştirip ihanetle eşdeğer sayıldığı günlerde savaş karşıtı/barış yanlısı bir tutum almak her zamankinden zor oluyor. Zor ama bir o kadar da kıymetli. Özellikle ait olduğunuz örgütlü yapı ya da siyasi parti ile farklı düşünüyorsanız daha zor. Aldığınız tutumun ülke lehine olduğunu düşünüyorsanız daha kıymetli. 

İlhan Cihaner’in yazısı

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