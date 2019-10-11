İlhan Cihaner: Barış yanlısı tutum almak her zamankinden zor

Ülkemizde böyle dönemlerde, özellikle savaş tamtamları ve fetih histerisinin en küçük bir eleştiriyi bastırdığı, soyut barış temennisinin bile kriminalleştirip ihanetle eşdeğer sayıldığı günlerde savaş karşıtı/barış yanlısı bir tutum almak her zamankinden zor oluyor. Zor ama bir o kadar da kıymetli. Özellikle ait olduğunuz örgütlü yapı ya da siyasi parti ile farklı düşünüyorsanız daha zor. Aldığınız tutumun ülke lehine olduğunu düşünüyorsanız daha kıymetli.
SON HABERLER
ABD’li senatörler Türkiye’ye ‘ağır yaptırım’ uygulanması için taslak hazırladı
ABD’de bazı Kongre üyeleri Suriye’ye askeri harekat başlatmasının ardından Türkiye’ye karşı ‘çok ağır’ yaptırımlar uygulanmasını istiyor.
10 Ekim: Adalet de barış da çok uzakta
On binlerce insan, dört yıl önce bugün, Türkiye’nin her yanından, savaşı durdurabilecekleri ve ülkeye barışı getirebilecekleri inancıyla, bayrama gider gibi Ankara’ya aktı. Ellerini kollarını sallayarak Gar meydanına ulaşan iki IŞİD’çi canlı bombanın gerçekleştirdiği katliam sonucu 103 insan katledildi; 400’den fazlası yaralandı.
Dolar, ABD’nin yaptırım açıklamalarıyla dört ayın en yüksek gün içi seviyesinde
Suriye’nin kuzeydoğusuna harekatın başlamasının ardından dolar/TL artan bölgesel endişeler ve ABD’nin yaptırımı olasılığını da içeren açıklamalarıyla baskı altında kalmayı sürdürüyor.
Kaz Dağları’ndaki ‘Su ve Vicdan Mitingi’ ertelendi
Cumartesi günü yapılması planlanan ‘Su ve Vicdan Mitingi’, ‘Barış Pınarı Harekatı’ sebebiyle ertelendi.
Erdoğan: ABD daha fazla çekilmeli; Trump baskıyı hafifletmek için tweet atıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusundan çekilme kararı veren ABD’den daha fazla çekilme istediklerini, asla ABD askeriyle ya da koalisyon güçleriyle karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi.