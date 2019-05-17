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Yaramazlara biraz batar!

İlhan Cihaner: AKP ‘meşru’ bir şekilde 23 Haziran seçimini kazanırsa ne yapmalı?

23 Haziran sürecinin en verimli sorusu; AKP “meşru” bir şekilde 23 Haziran seçimini kazanırsa ne yapmalı? Muhalefet meşru bir şekilde kazandığı 31 Mart seçiminin üzerine bir bardak soğuk su mu içecek? Yoksa durum 1-1 oldu diyerek işi “play off”a mı çevirmeye çalışacağız!

24 Haziran sabahı yeni bir YSK darbesi ya da sonrasındaki hukuki ve fiili saldırılara, hele hele meşruiyet kaygısından tamamen kopmuş bir iktidara, siyasal olarak amorf bir hale gelmiş, bir gün önce Denizleri asanlara rahmet dileyip ertesi gün Denizleri anan kafa karışıklığı ile karşı durulamaz. 

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İlhan Cihaner’in yazısı

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