İlhan Cihaner: AKP her sıkıştığında darbe yaygarasına başlar

Hiç şaşmaz, AKP her sıkıştığında ya da yeni bir ‘Darbe pratiği‘ hayata geçirmek istediğinde hemen bir darbe yaygarasına başlar. Bazen ipin ucunu kaçırıp kendileri kazandıklarında kutsadıkları seçim/sandık sonuçlarını bile darbe olarak adlandırabiliyorlar. Bu günlerdeki yaygaranın önde gelen akademisyen ve gazetecileri 31 Mart yerel seçimlerini açıkça ‘sandık darbesi, seçim darbesi‘ olarak değerlendirmişlerdi. Biraz entelektüel hava vermek için ‘election coup‘ demişlerdi!

İlhan Cihaner’in yazısı