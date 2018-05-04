İlgi yoğun: Bağımsız cumhurbaşkanı adayları için imza süreci başladı

Erken seçime sayılı günler kala, bağımsız cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi başladı.

Bağımsız cumhurbaşkanı adayları, 100 bin imza toplayarak 24 Haziran’daki erken seçime girebilecek.

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Şimdiye dek bağımsız olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz adaylığını ilan etti.

Türkiye’nin birçok yerinde seçmenler, bugün ilçe seçim kurullarına giderek saat 08.00’den itibaren desteklediği siyasetçilerin aday olmaları için imza vermeye başladı. İmzalar, haftasonları dahil son gün 9 Mayıs olmak üzere, saat 08.00-20.00 arasında verilebilecek.

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Kurul yetkilileri, imza alındıktan sonra seçmene dilekçe örneğinin verildiğini kaydetti. İmzalar sisteme yüklenecek, adaylar buradan imza sayısını görebilecek.

İstanbul’da en hareketli yerlerden biri de Beyoğlu ilçe seçim kuruluydu. Burada İYİ Parti ve Saadet stant kurdu. İmzaya giden vatandaşlar, 100 bin imzayı toplayacaklarından emin olduklarını söyledi.

İYİ Parti iddialı

İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Basın Sorumlusu Alkan Okuyucu, Kayseri’de 5 bin üyeleri olduğunu belirterek, yalnızca 30 dakikada 2 bin 730 imza topladıklarını dile getirdi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç ise öğlen olmadan Türkiye genelinden 20 bin imza topladıklarını aktardı.

Sayı yüksek

Sözcü gazetesinin haberine göre, imza atmaya gidenlere verilen belgedeki başvuru numarası, kaç kişinin imza attığına dair bilgi veriyor.

Buna göre saat 11.00 itibariyle yurt çapında en az 65 bin kişi imza attı. Seçmenlerin hangi adaya imza verdikleri bilinmiyor.