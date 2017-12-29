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Yaramazlara biraz batar!

İlgezdi’nin ardından: Bakanlık, Hazinedar’ı görevden almak için valiliğe görüş sordu

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İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den sonra CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden almak için, İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdi.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir belediyesinin CHP’li başkanı Battal İlgezdi’yi yolsuzluk gerekçesiyle görevden uzaklaştırmıştı.

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Ayrıca bakanlığın altı CHP’li belediyeye inceleme başlattığı da ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İlgezdi’nin görevden alınmasının ardından, “Daha çok şeyler gelecek” demişti.

Vali görüşü istendi

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, bakan adına Genel Müdür Ekrem Canalp imzasıyla, Hazinedar hakkında valiliğe gönderilen 1 Aralık 2017 tarihli yazıda, Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması için görüş istediği ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne gönderilen 24 Kasım 2017 tarihli yazıda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen işlemlere ilişkin liste gönderildiği ve listedeki işlemler de göz önünde bulundurularak Hazinedar hakkında başlatılan ve devam eden soruşturmalar da belirtilerek, Anayasa’nın ilgili maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmasına ilişkin vali görüşü istendiği hatırlatıldı.

Gözler ikinci yanıtta

Bakanlık yazısında, valiliğin, aralık ayı başında aynı gün gönderdiği cevabi yazıda, Hazinedar’a hakkında başlatılan, devam eden soruşturma veya kovuşturmaların tespit edilmediği bilgisine dikkat çekilerek, bir kez daha “Adli makamlardan tespit edilecek soruşturma veya kovuşturmaların da göz önünde bulundurularak Anayasa’nın 127’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince” Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin vali görüşünün bakanlığa bildirilmesi istendi.

Gözler, valilikten ikinci kez gelecek yanıta çevrildi. Bakanlık bu kez, Hazinedar’la ilgili yeterli bilgi ve belgeye ulaşırsa, valilik görüşü doğrultusunda görevden uzaklaştırabilecek.

Hazinedar: Tezcan’ın sözleri yeterli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bugün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “İçişleri Bakanlığı uzaklaştırma kararını vermişi bahane arıyor. Kumpas arayışında bu çok açık bir kumpastır. İçişleri Bakanlığı suçüstü yakalanmıştır, hükümet suçüstü yakalanmıştır. Bu hükümet milli iradeye kumpas kuran bir hükümettir. Bu hükümet çökmüştür ve devleti de çökertecektir. Kumpaslarınızı boşa çıkaracağımız gibi bu tip kumpaslarınıza pabuç bırakmayacağız. Vazgeçin millete eziyet etmeyin.”

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise Tezcan’ın açıklamalarına dikkat çekip, “Sayın Genel Başkan Yardımcımızın açıklamaları ve yorumları son derece yeterdi. Şu an için o açıklamanın üstüne ekleyebilecek ek bir söz yok” dedi.

 

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