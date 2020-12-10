İletişim Yayınları, yazar Bora Abdo’yla ‘yollarını ayırdı’

İletişim Yayınları, taciz suçlaması yöneltilen yazar Bora Abdo’yla artık çalışmayacaklarını açıkladı.

Karar, yazar Hasan Ali Toptaş’ın taciz suçlamalarının ardından özür dilemesi sonrası, benzer suçlamaların Abdo’ya da yöneltilmesinin ardından geldi.

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Yayınevinin Twitter’dan yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsani davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız.”

Hasan Ali Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo var. Beni arkadaşımdan ayırıp taksime atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm, kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok! https://t.co/Ca5vZQlpnR — asli tohumcu (@aslitohumcu) December 8, 2020

Yazar Aslı Tohumcu, Abdo tarafından taciz edildiğini belirtirken, yıllar önce Abdo’nun kendisine özür dilemek amacıyla gönderdiği e-postayı da paylaşmıştı.