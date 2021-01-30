İletişim hizmetlerinden alınan vergiye zam: Faturaya nasıl yansıyacak?

İletişim hizmetlerindeki Özel İletişim Vergisi’ne (ÖİV) zam yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla, vergi oranı yüzde 7.5’tan yüzde 10’a yükseltildi. ÖİV, konuşma, mesajlaşma ve internet gibi hizmetler için ödeniyor.

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Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 100 liralık faturada önceden KDV ve ÖİV toplam bedeli 20 lira 32 kuruştu.

Yeni zamdan sonra bu miktar 1 lira 56 kuruş artarak 21 lira 88 kuruşa yükselecek. Haberde, vergi zammı nedeniyle bir yılda devletin kasasına 1.5 milyar lira para gireceği belirtildi.