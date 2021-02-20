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Yaramazlara biraz batar!

İletişim Başkanlığı’ndan sosyal medya için ‘teyit’ platformu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan yalan haber ve bilgilerin teyidi amacıyla ‘Doğru mu?’ adında bir platform geliştirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uzun süredir çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi.

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Altun, ‘Doğru mu?’ platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını ifade etti.

Platformun şu anda test aşamasında olduğunu belirten Altun, “Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak” dedi.

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