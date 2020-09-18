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Yaramazlara biraz batar!

İletişim Başkanlığı’nda ‘dezenformasyona karşı’ kriz yönetimi birimi kuruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

14 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapan kararname Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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Türkiye’ye karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı görevleri arasında sayıldı.

Başkanlık ayrıca, kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde devletin belirlediği hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde de bulunacak.

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