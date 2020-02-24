İletişim Başkanlığı: Türkiye’de corona virüsü vakası bulunmamaktadır

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında Türkiye’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanan herhangi birinin bulunmadığı belirtildi.

Fotoğraf: Twitter

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 hastalığından ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 619’a ulaştı.

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Yazılı açıklamada “Türkiye’de COVID-19 (Yeni koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Fotoğraf: Reuters

Vatandaşların Sağlık Bakanlığı’nca yapılan duyuruları dikkate alması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmemiştir. Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye’de COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaları, bunun dışında konu ile alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Konu ile ilgili gelişmeler yetkili makamlarımızca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İlgili süreç Başkanlığımızca da azami hassasiyetle takip edilmektedir.”

İran sınır kapısı kapatıldı

İran’da Covid-19 hastalığından dolayı ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından Türkiye, İran sınırını dün kapatma kararı almış, uçuşlar da tek taraflı olarak askıya alınmıştı.