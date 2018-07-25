İletişim başkanlığı Sabah yazarı akademisyene emanet

Sabah gazetesindeki köşe yazılarıyla da bilinen akademisyen Fahrettin Altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığını getirildi.

İletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapacak yeni birimlerden.

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Başkanlığın görevleri ‘basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak, basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonu’nun sekreterya faaliyetlerini yürütmek’ de var.

Başkanlık bünlyesinde sekiz daire var: Kamu diplomasisi, basın ve yayın, halkla ilişkiler, tercüme, yönetim hizmetleri, bilgi işlem, strateji geliştirme ve hukuk.

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Başkanlığa ilk bağlanan kurum TRT olmuştu.

2006 yılından bu yana Turkuvaz Medya Grubu’nda kurumsal iletişim grubu başkanı olarak görev yapan Fecir Alptekin de cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getitirildi.

Fahrettin Altun kimdir?

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise ‘McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi’ başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.

2002-2003 yıllarında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesi’nin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. 2008-2014 yıllarında ise aynı üniversitenin iletişim fakültesinin bölüm başkanlığını yürüttü.

2015-2017 yıllarında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Son olarak İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanıydı.

Aynı zamanda Sabah gazetesinin köşe yazarı, TRT’de yorumcu, aylık Kriter dergisinin genel yayın yönetmeni ve SETA İstanbul’un genel koordinatörüydü.

‘Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş’ (İnsan Yayınları, 2017 4.Baskı) ve ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü’ (İsmail Çağlar ve Turgay Yerlikaya’yla birlikte SETA Yayınları, 2016) adlı kitapları var.