İletişim başkanı: Müjdeyle ilgili spekülasyonlara kulak asmayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın vereceğini açıkladığı ‘müjde’ye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını, bunlara kulak asılmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Bloomberg ve Reuters gibi uluslararası ajanslar Türk yetkililere dayandırdıkları haberlerde, Türkiye’nin Karadeniz’de bazı enerji kaynakları keşfettiğini öne sürmüştü.

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Altun’un Twitter’daki açıklaması şöyle: “Cumhurbaşkanımızın cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz.”

Türkiye’nin Akdeniz’deki hak ve hukukunu korumaya yönelik adımlarının enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hayati öneme sahip olduğunu belirteren Erdoğan dün şöyle demişti:

“Cuma günü milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri rüyası içerisindeyiz… Bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.”