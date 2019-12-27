İletişim başkanı: Libya asker istedi, gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya hükümetinin, Türkiye’den askeri destek talebinde bulunduğunu belirterek, bunun gereğini yerine getireceklerini açıkladı. Altun, “Libya’da, baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reuters haber ajansı dün, Libya’da uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA) Türkiye’den, başkent Trablus’u ele geçirmek için harekat başlatan doğudaki Halife Hafter kuvvetlerine karşı ‘hava, kara ve deniz gücü unsurlarını’ kapsayan askeri destek talep ettiğini bildirmişti.

Reklam

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya hükümetinin, Türkiye’den askeri destek talebinde bulunduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tabi ki anlaşmamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz. Ortak çıkarlarımızı koruma ve Akdeniz’de istikrar sağlama hususunda kararlılığımız devam etmektedir. Libya’da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklemekteyiz. Dış güçler ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir” ifadelerini kullandı.

Our maritime agreement with Libya ensures that Turkey’s freedom of movement in the high seas is not undermined. It also ensures a strong relationship with the Libyan government. We are committed to stability and peace both in Libya and in the Mediterranean. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 27, 2019

Libya hükümetini desteklediklerini ve Libya’nın bir savaş bölgesine dönmesini istemediklerini belirten Altun, şöyle devam etti: “Libya’da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır. Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye’nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya’da hem de Akdeniz’de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız.”