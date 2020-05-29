İletişim başkanı: Bir içeriği beğenmeden ya da paylaşmadan önce dikkatli olunmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadaki paylaşımların birçok hukuk dalının kapsamına girdiğini belirterek, “Bir içeriği beğenmeden ya da paylaşmadan önce dikkatli olunması gerekiyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Özgür Altuncu’ya konuşan Altun, İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı ‘Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu’ üzerinden buradaki paylaşımları değerlendirdi.

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Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu hatırlatan Altun, bunun dünya ortalamasının üzerinde bir kullanıcı sayısına işaret ettiğini, Türkiye’nin gün içerisinde 2 saat 51 dakika sosyal medya kullanımıyla pek çok ülkenin önünde olduğunu belirtti.

Diğer taraftan, Türkiye’de sosyal medyanın ‘manipülatif kullanımı’ konusunda da örneklerin çoğaldığını ifade eden Altun, şöyle konuştu: “Terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye düşmanları sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı hedef alan saldırılarını, yalan haberleri ve kaos amaçlı pek çok içeriği sosyal medya üzerinden servis ederek algı operasyonları yürütüyor. Bunlara dikkat çekmek bu rehberi hazırlama nedenlerimiz arasında ilk sıralarda.”

Kamu otoritesinin bir sorumluluğunun da ‘sosyal medyanın bir suç mahalline dönüşmesinin engellenmesi’ olduğunu kaydeden Altun, şöyle devam etti: “Kullanıcılar sosyal medyadaki paylaşımlarından mesuldür. Paylaşımlar çok farklı türde olunca sosyal medya da bilişim hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku gibi birçok hukuk dalının kapsamına giriyor. Yine de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a göre sosyal medyada sorumluluk, içeriği ilk yükleyen ya da paylaşana ait oluyor. Bu yönüyle bir içeriği beğenmeden ya da paylaşmadan önce dikkatli olunması gerekiyor.”