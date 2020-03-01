İletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ‘yeter artık’ dediği için eleştirmek ikiyüzlülük

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Birkaç bin mülteciyle ne yapılacağı konusunda anlaşamayanlar, 3.7 milyon mülteci barındıran ülkemizi ‘yeter artık’ dediği için eleştirmeye cüret ediyor. Bu, utanç verici bir ikiyüzlülükten başka bir şey değil” dedi.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerine saldırı sonrası sığınmacılara ‘açık kapı’ politikası uygulamaya başlanması sonrası, “Sadece mültecilerin Türkiye’den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğe gittik” diyen Altun şunları söyledi: “Kaynaklarımızın ve personel sayımızın kısıtlı olduğu göz önüne alındığında, Avrupa’ya göç etmek isteyen mültecileri önlemeye çalışmaktansa, Suriye’den daha fazla mülteci gelmesi olasılığına karşılık kendimizi hazırlıyoruz.”

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Altun bu politika değişikliği sonrası bazı sığınmacıların Türkiye’den ayrılmaya karar verdiğini belirterek “Son birkaç gün içerisinde Avrupa’ya gitmek üzere Türkiye’den ayrılan mülteci sayısı 80 bin 888 oldu. Bu sayı önümüzdeki günlerde artış gösterebilir. Türkiye İdlib’den daha fazla mülteci kabul edemez. Bununla birlikte düzensiz göç akışına karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

Avrupa ve diğer ülkeleri ‘bu muazzam zorluk’ karşısında derhal harekete geçmeye çağıran Altun, “Bütün bunları kendi başımıza yapmamız beklenemez” ifadesini kullandı.

Altun’un açıklamasından öne çıkan yerler şöyle:

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“İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinin amacı, bölgedeki 4 milyon sivilin zulme ve katliama uğramasını önlemekti. Amacımız Esed rejiminin etnik temizlik yapmasının ve savaş suçları işlemesinin önüne geçmek ve daha fazla insanın yerlerinden edilmesini ve nihayetinde de daha fazla mülteciyle karşı karşıya kalınmasını engellemekti. Maalesef bu mücadelede yalnız bırakıldık.”

“Bu yük ciddi anlamda paylaşılmadığı sürece daha fazla mülteci kabul edebilecek durumda olmadığımızı defaatle söyledik. AB’ye ve ABD’ye çağrı yaparak, güvenli bölge oluşturulmasını istedik ki bu bölgeyi şimdi kendi başımıza oluşturuyoruz. Müttefiklerimizden yeteri kadar destek görmemiş olmamız çok üzücü!”

“Bizim çağrılarımız görmezden gelindikten, verilen sözler tutulmadıktan ve askerlerimiz sahada hedef alındıktan sonra havada kalan sözler ve verilmeyen destek karşısında daha fazla sabrımız kalmadı. Milyonlarca yerlerinden edilmiş insanın ve mültecinin nedense yalnızca bizim sorunumuz olduğu şeklindeki tutumu artık kabul edemeyiz.”

“Mülteci politikamıza dışarıdan gelen eleştirileri şaşkınlıkla izliyoruz. Birkaç bin mülteciyle ne yapılacağı konusunda anlaşamayanlar, 3.7 milyon mülteci barındıran ülkemizi ‘yeter artık’ dediği için eleştirmeye cüret ediyor. Bu, utanç verici bir ikiyüzlülükten başka bir şey değil.”

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında 34 asker hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, uzun süredir Avrupa sınırlarını sığınmacıların geçişine kapatan Türkiye, geçişlere müdahale etmemeye başlamıştı.