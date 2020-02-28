İletişim Başkanı Altun: Suriye’deki operasyonlar devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye’deki operasyonların devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu. Rusya bu sabah, saldırıda yer almadığını açıklamıştı.

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Twitter’dan açıklama yapan Altun, Türkiye’nin kendini savunma hakkını kullandığını kaydederek “İdlib’de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye’de uçuşa yasak bölge uygulanmalı” dedi.

İletişim başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Karadan ve havadan tüm rejim pozisyonlarını hedef alıyoruz. Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. İdlib’de Ruanda ve Bosna’dakiler gibi soykırımların tekrarlanmasına izin verilemez.”



