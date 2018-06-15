Antalya mitingi öncesi: İlçe seçim kurulu, Erdoğan’ın pankart ve afişlerini toplattı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde seçim kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 16 Haziran’daki mitingi öncesinde kente asılan duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin’in başvurusu üzerine toplanan kurul, alt ve üst geçitler ve refüjlerde bulunan kamuya ait elektrik iletim direklerine asılan afişlerin, seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılmasını görüştü.

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CHP’nin itirazını haklı bulan kurul, AKP ve MHP’li üyelerin itirazına karşın başkan ve diğer kurul üyelerinin oy çokluğuyla talebi kabul etti.

İtiraza konu yerlerdeki afiş, pankart ve posterin kaldırılması karara bağlanırken, tahsise izin verilen yerler dışında asılan afişlerin de kaldırılması benimsendi. Kaldırma işlemine ilişkin masrafların da ilgilisinden tahsil edilmesi hükme bağlandı.