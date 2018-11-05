İlçe belediyesini AKP’den alan CHP’li başkan partiyle ters düşünce istifa etti

Tunceli’de CHP’li Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, partinin ilçe yönetimini suçlayarak istifa etti.

Çemişgezek ilçesinin belediye başkanı Ersoy, yazılı açıklamasında, Çemişgezek ilçe başkanı Cafer İnce ve yönetim kuruluyla siyaset yapma ve politika üretme şansı kalmadığını dile getirdi.

Reklam

Partinin gelecek seçimleri kazanmaya odaklanmak yerine kısır çekişmeler nedeniyle zarar gördüğünü ifade eden CHP’li belediye başkanı, daha önce de partinin ilçe yönetimi nedeniyle istifanın eşiğine geldiğini aktardı.

Ersoy, AKP’nin elindeki ilçe belediyesini 2014’te CHP’ye kazandırdığını belirterek bugünkü ilçe başkanının o zaman olmadığını, ‘dişiyle tırnağı’yla seçini kazandığını aktardı.

Reklam

Başkan şöyle devam etti: “İlçe başkanlığındaki yönetimle siyaset yapma politika üretme şansı kalmamıştır. Seçim kazanılmaya odaklanılacağı yerde, kısır çekişmelerle vakit geçirir hale gelmiştir. Kazanmanın da, kaybetmenin de günahı da, sevabı da onlarındır. Belediye başkanlığını insan odaklı, ilçeye huzurun hâkim olmasını elimizden geldiğince de hizmet yapmaya çalıştım. Kendimi Çemişgezek halkı için var olmaya adadım. Çünkü, Çemişgezekliler iyi yönetilmeye layıklardır. Ben ismimin tartışılmasına kalkışıldığı anda ilkem gereği, çizgimden taviz vermem tartışanların da önünü açmak için parti üyeliğinden istifa ettim.”

Ersoy, 2014’teki yerel seçimde oyların 1012’sini alarak yüzde 49,1’le belediye başkanı seçilmişti. İlçeyi 2009’daki yerel seçimde ise 881 oy alarak yüzde 50,6’yla AKP’nin adayı kazanmıştı.