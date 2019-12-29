İlber Ortaylı: Sultan V. Murad’ın torununun sözlerini Sabah gazetesi abartmış

Sultan V. Murad’ın torunu ve Kotwara Racası’nın kızı yani Mahrana Kenize Murad, Sabah’ın ‘Günaydın’ ekine bir demeç vermiş. Röportajı Sayın Tuba Kalçık yapmış. Röportajın Fransızca verildiği anlaşılıyor. Tercüme hatası olduğu veya röportajı yapanın Fransızca bilmediğini hiç sanmıyorum; öyle de görünmüyor. Bence doğrudan doğruya gazetenin sözleri abartma eğilimi var. Kenize Murad bu nedenle bana röportajda tam olarak ne söylemek istediğini açıklayan bildiri yolladı. Gündemdeki tartışma devam ettiği takdirde bunu yayınlamayı düşünüyorum. Hilafet hakkında söyledikleri biraz abartılı şekilde ön plana çıkarılmış. Kenize’nin Atatürk’e ve Anadolu Hareketi’ne duyduğu saygı ve sempatiye rağmen söylediği bazı sözler kamuoyu tarafından pek anlaşılmamış.

İlber Ortaylı’nın yazısı