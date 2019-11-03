İlber Ortaylı: Siyasi lobicilik maalesef müzelerin alt katmanına kadar girdi

Siyasi lobicilik maalesef müzelerin alt katmanına kadar girdi. Buna karşılık Kültür Bakanlığı’nın bütçesi yüzde değil binde birdir. Üstelik de yönlendirici bir teşkilat kanunu hâlâ yok. Yeryüzünün en zengin arkeolojik mirası kaçak kazı yapan şebekelerle hazine avcısı kumarbaz ruh hastaları arasında paylaşılacak av gibi duruyor.

Kültür Bakanlığı’nı oluşturan birimlerin içinde en fazla geleneğe yani maziye ve ağırlığa sahip olanlar müzelerdir. Ondan sonra da Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi gelir. Belki artık orada olmayan Milli Kütüphane, kütüphaneler ve orkestralar da bunlara ilave edilebilir. Bunun dışında birçok birim yenidir, hepsi bu bakanlıkta birlikte yaratılmıştır.

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İlber Ortaylı’nın yazısı