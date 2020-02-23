İlber Ortaylı: İstiklal Savaşı’ndan kalan topların çoğu ramazan topu olarak kullanılıyor

Milli Mücadele sırasında vatanı korumamızı sağlayan bazı maddi miras kalıntılarına da dikkat edilmiyor. Daha önce yazılarda belirttiğimiz gibi Sakarya Meydan Muharebesi’nin cereyan ettiği bölgedeki kabirler korunmadığı gibi topografyayı dahi bozacak taşocakları, floraya (bitki örtüsüne) dikkat edilmemesi gibi derbederlikler var. İstiklal Savaşı’ndan kalan topların çoğu değişik kentlerde ramazan topu olarak kullanılıyormuş.

Halen Sakarya Meydan Muharebesi’nin Kartaltepe’deki, Haymana’daki, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Afyon’daki müzelerinde bu gibi toplardan bir teki dahi yok. Buna karşılık Bandırma’da yıllarca ramazan topu olarak kullanılan bir sahra topu bakımsızlıktan çürümüş ve çoğu aksamını da hurdacılar yürütmüşler. Bu ganimetlerin saklanması böyle mi olacaktı? Bazıları düpedüz karşı ordudan ele geçirilenlerdendir.

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İlber Ortaylı’nın yazısı