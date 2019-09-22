İlber Ortaylı: İkinci Bayezid, Yavuz Selim’i istemeyerek taht varisi ilan etmek zorunda kaldı

En korkunç kardeş kavgası dönemidir. Yavuz, bilgin bir şehzade olan Şehzade Ahmed ve diğer kardeşi Korkut’la karşı karşıya geldi. Korkut, Manisa’dan Burdur’a doğru dağlara sığındığı halde bulup katlettirtti. Şehzade Ahmed’le karşı karşıya geldi, bilgin şehzade de bu muharebede kayboldu, yenildi. II. Bayezid, Yavuz Selim’i istemeyerek taht vârisi ilan etmek zorunda kaldı. Bu, serdarlık rütbesi verilerek oldu.

İlber Ortaylı’nın yazısı