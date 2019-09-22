İlber Ortaylı: İkinci Bayezid, Yavuz Selim’i istemeyerek taht varisi ilan etmek zorunda kaldı

En korkunç kardeş kavgası dönemidir. Yavuz, bilgin bir şehzade olan Şehzade Ahmed ve diğer kardeşi Korkut’la karşı karşıya geldi. Korkut, Manisa’dan Burdur’a doğru dağlara sığındığı halde bulup katlettirtti. Şehzade Ahmed’le karşı karşıya geldi, bilgin şehzade de bu muharebede kayboldu, yenildi. II. Bayezid, Yavuz Selim’i istemeyerek taht vârisi ilan etmek zorunda kaldı. Bu, serdarlık rütbesi verilerek oldu.
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Kansere karşı mücadelenin sembol ismi Neslican, hayatını kaybetti
Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Demirtaş ve Yüksekdağ’a yeniden tutuklama kararı
Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın, 6-8 Ekim 2014’deki Kobani eylemlerinde çıkan olaylarla ilgili olarak yeniden soruşturma açan Ankara savcılığının talebi kabul edildi ve tutuklanmalarına karar verildi.
Operasyon sinyali: Şanlıurfa ve Mardin’e ‘doktor sevkiyatı’
Türkiye’nin 19 ilinden, Şanlıurfa ve Mardin’e, çok sayıda doktorun, bir ay süreyle görev yapmak üzere yola çıkmalarının istendiği bildiriliyor. Doktorların, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu sınırı boyunca ABD ile mutabakat çerçevesinde kuracağı ‘güvenli bölge’ adımının başarısız olması halinde Türkiye’nin tek başına düzenleyebileceği olası bir operasyona ‘hazırlık’ amacıyla bölgeye gönderildiği ileri sürülüyor.
ABD, Aramco saldırılarının ardından Suudi Arabistan’a asker gönderecek
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından ülkeye asker gönderileceğini açıkladı.
Ağustosta kapanan şirket sayısı yüzde 11.43 arttı, kurulan şirket yüzde 2.61 azaldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 26.34 azalarak 5 bin 301 oldu.