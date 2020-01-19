İlber Ortaylı: II. Mahmud, Topkapı Sarayı’ndan haklı olarak bunalmıştı

II. Mahmud, Topkapı Sarayı’ndan haklı olarak bunalmıştı. Gün gün değişik köşk ve yalılarda kalırdı. Çırağan Sarayı’nı da Nevşehirli Paşa’nın eski yalısını yıktırarak onun yerine yaptırdı; kısmen kâgir, kısmen ahşaptı.
Sultan Abdülmecid de Topkapı Sarayı’ndan bunalan biriydi. Dolmabahçe ikamet dönemi 1853’te başlayana dek İstanbul’un her yerinde, Haliç üstünde Sultan Selim Camii meşrutasında, Topkapı’nın dördüncü avlusunda, Mecidiye Kasrı’nda, Ihlamur’da günlerini geçirmiştir. Çırağan onun istediği tipte bir Avrupai saray olmalıydı. Lakin mevcut binayı yıktırıp yeniden yapana kadar ömrü yetmedi.