İlber Ortaylı: Gelibolu’daki yangın bir şeyi açığa çıkardı

Facia, bereketli bir yılın mahsulünün civar tarlalarda yok olduğu anlaşılıyor. Aşağı yukarı dört bin dönüm yer kaybolmuş vaziyette. Yangının büyümesinde bir neden olarak karaçam dediğimiz ağaçların plantasyon yani yeniden dikim sırasında çok kullanılmasını gösteriyorlar. Galiba coğrafyanın mevcut ağaç ve bitki örtüsüne dikkat etmesi ve muhafaza etmesi lazım. Akdeniz Bölgesi’nde hassaten Ege’de artan yangınların önünü almak için bu mühim.

Daha büyük tahribat göstermeden kontrol altına alınan yangının bir şeyi açığa çıkardığı anlaşılıyor. Şuursuz yerleşim artışı, rastgele ağaç dikimi bir neden. Bölgede şehitliklerin muhafaza altına alınması, sit alanlarının genişletilmesi ve korunması ise mutlaka yangınların büyümesini ve daha da fazla zarar vermesini önleyici bir gelişme.

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İlber Ortaylı’nın yazısı