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İlber Ortaylı ‘doğru bulmadı’: Arda Turan futbolcular içinde en cahili değil, kitle halinde saldırı yakışmıyor


Tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısı sonrası milli takımı bırakan futbolcu Arda Turan’a yönelik kamuoyunun tepkisini doğru bulmadığını söyledi.

‘Kabilelerde olur’

İlber Ortaylı (Fotoğraf: DHA)

CNN TÜRK’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Ortaylı, “Bu millet bilmeden, etmeden kitle halinde saldırıyor. Bu uygar bir topluma yakışan bir tavır değil. Yani her insan her insanı eşit derecede tanımaz ve tanımadığınız insana… Tıpkı şeyde olur, kabilelerde olur bu. Hemen klikleşir. Doğru değil” ifadelerini kullandı.

‘Arda en cahili falan değil’

“Arda Turan benim tanıdığım futbolcuların içinde bir kere en cahili falan değil” diyen ünlü tarihçi şöyle devam etti: “İlgileniyor. Belirli şeylere ilgisi var. Oturuyor, dinliyor, okuyor falan. Ne için kavga edildi bilmiyorum. Belli ki fizik ağırlığı olan insanlarda böyle bir kavgaya falan daha çok eğilim olabiliyor. Öbür taraf ne kadar melek, onu da bilmiyorum. Bilmiyorum yani, bizim gazeteler de bellidir. Ama bunu doğru bulmuyorum. Bu kitle halinde saldırıyı doğru bulmuyorum. Bu hoş bir şey değil çünkü. Mahalle psikolojisidir, iyi bulmuyorum.”

‘Kamptan git dersen o da istifa eder’

Turan’ın ‘beynelmilel’ bir futbolcu olduğunu vurgulayan Ortaylı, milli takımın zengin bir oyuncu havuzuna sahip olmadığına dikkat çekti: “Fatih Terim üstada son derece büyük saygım var. Fakat birine kamptan pılını pırtını topla git dersen, o da istifa eder. Ben Türk milli takımının kendi oyuncularımız açısından çok zengin imkanları olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bütün takımlarımızın Afrikalı ve Güney Amerikalı oyuncularla dolu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Almanya ve Hollanda’da yetişen futbolcularımızın da üçte biri ancak razı oluyor. Hepsi oraların milli takımlarına giriyor.”

‘Beşiktaşlıyım ama stat olayından sonra hoş bakmıyorum’

Futbolla ilgilenmediğini belirten Ortaylı, Beşiktaşlı olmasına karşın yeni stat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ‘hoş bakmadığını’ dile getirdi: “Onu da açık söyleyeyim. Çünkü o stadı, o şekilde genişletmek hem şehrin trafiği açısından problem oldu. Çocuklar okul arabalarında kalıyorlar bilmem ne öğleden sonraları. En kötüsü bizim saray üzerinde çok kötü fiziksel etkileri var. Adı üstünde Dolmabahçe. Dolma bir alan üzerindeyiz. Herhalde Dolmabahçe Sarayı’nın sırf Türkiye değil bir alaya memleketin tarihi için ne kadar önemli bir abide olduğunu görürsünüz.”

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