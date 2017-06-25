İlber Ortaylı: Böyle bir küstahlık Avrupa’da, İran’da olmaz

Bugün Şemsipaşa Camii de Molla Çelebi Camii gibi belediyelerin acayip deniz dolduruculuğundan payını alıyor.

Eski belediye başkanlarından biri Swissotel’i, o zamanın başbakanı Hotel Ritz’i, günümüzdeki futbol takımlarından biri de stadyumu Dolmabahçe’nin başına dert ettiler.

Şimdiki projeler ise iki Sinan eserinin birden canına okuyacak.

Siz böyle bir küstahlığın herhangi bir Avrupa şehrinde, İsrail’de veya İran’da söz konusu olabileceğini düşünür müsünüz?

Burada işler böyle yürüdüğüne göre epey bir noksanlığımız var.

İlber Ortaylı’nın yazısı