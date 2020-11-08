İlber Ortaylı: Biden’ın Türkiye için Trump’tan daha farklı problemler yaratacağını söyleyemeyiz

Bizdeki bazı çevreler Trump’ın daha hayırlı olacağı görüşünde. Bu boş bir beklenti. Türkiye-ABD ilişkilerinde pürüzler hep var.

(…)Biden’ın ABD ve Türkiye için Trump’tan daha farklı problemler yaratacağını söyleyemeyiz. Muhalefetteyken bile kırdığı potlar bilhassa bizim açımızdan hiç kabul edilebilir gibi değil. Maalesef Amerikan sistemi gerçekten kuvvetli, radikal eylemler düşünen, temel eleştirileri ortaya koyan insanları yükseltmeye müsait değil. Amerika uzmanların, teknisyenlerin ve akademisyenlerin, başarılı menajerlerin ülkesi. Onların başarılarının önü her zaman açık ve aranırlar, nereden geldikleri önemli değildir. Ama Amerikan politikasının dinamikleri başkadır. Siyasi elitin oluşumu bilemediğimiz dinamiklere bağlı.

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İlber Ortaylı’nın yazısı