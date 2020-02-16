İlber Ortaylı: 50 tane hukuk fakültesi açacak hukuk bilginimiz yok

Bugün Türkiye 50 tane tıp fakültesinin kadrolarını hazırlayabilecek durumda. Tıp fakültelerine bir sürü öğrenci alacağımıza az öğrenciyle çok fakülte açmak daha doğrudur. Fakat şunu açıkça teslim etmeliyiz: 50 tane hukuk fakültesi açacak hukuk bilginimiz yoktur.

Herkes hukukçu olamaz ve yetiştirilmesi için de titiz davranmak gerekir. Ciddiyet ve iyi niyetle hukuk eğitimini düzenlersek 10 yılda bile verimini almaya başlarız. Adliye sistemi ve yargıyla toplumumuzun ilişkilerinin girdiği çıkmaz, bu acil müdahaleyi gerektirmektedir.

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İlber Ortaylı’nın yazısı