İlave TV kanalıyla tanınan Arif Kocabıyık serbest

YouTube’daki ‘İlave TV’ kanalındaki sokak söyleşileriyle tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş’ta bugün gözaltına alınan 37 yaşındaki Kocabıyık, işlemler için emniyete götürüldü.
DHA, Kocabıyık’ın geçen günlerde yayınladığı videodaki sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’le suçlandığını yazdı.
Kocabıyık, saat 20:30 sıralarında yayınladığı videoyla da gözaltı sürecini anlatarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.