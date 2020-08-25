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Yaramazlara biraz batar!

İlave TV kanalıyla tanınan Arif Kocabıyık serbest

YouTube’daki ‘İlave TV’ kanalındaki sokak söyleşileriyle tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Diken (Arşiv)

Kahramanmaraş’ta bugün gözaltına alınan 37 yaşındaki Kocabıyık, işlemler için emniyete götürüldü.

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DHA, Kocabıyık’ın geçen günlerde yayınladığı videodaki sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’le suçlandığını yazdı.

Kocabıyık, saat 20:30 sıralarında yayınladığı videoyla da gözaltı sürecini anlatarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

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