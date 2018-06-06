İlahiyatçı yazar Eliaçık: Erdoğan dindarları temsil etmiyor, inandığı tek şey koltuğu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki dindarları temsil eden tek lider olmadığını belirten ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, “Erdoğan gerçek dini görüşlerini açıklasa, İslamcı grupların hepsi kendisinden uzaklaşır. Erdoğan dindar biri değil. İnandığı tek şey var, o da oturduğu koltuk” dedi.

Antikapitalist Müslümanlar olarak bilinen grubun lideri Eliaçık, geçen nisan ayında yargılandığı davada ‘terör propagandası’ iddiasıyla altı hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Almanya’da hem Türkçe hem Almanca yayın yapan Gazete Taz’ın sorularını yanıtlayan Eliaçık, neden hapis cezası aldığı yönündeki soruya yanıt verdi.

Eliaçık, terör propagandası yapmadığını, cezaya sebep olan konuşmasında Kürt kentlerinde yapılan operasyonlar sırasında 70 yaşındaki bir kadının öldürülmesi ve cenazesinin günlerce sokaktan alınmasına olunmasını ve yine öldürülen bir sivilin bedeninin zırhlı araç arkasında sürüklenmesini eleştirdiğini söyledi.

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İlahiyatçı yazar sözlerine şöyle devam etti: “Yıllardır Erdoğan’ın Müslümanlığını eleştiriyorum. Elbetteki beni bu haklı eleştirilerden dolayı cezalandıramayacaklardı çünkü söylediklerim İslami açıdan haklı eleştirilerdi. Geriye de bir tek şey kalıyordu, diğer muhaliflere yaptıkları gibi terörle yaftalamak. Bu aynı zamanda benim söylediklerimi de boşa çıkaracak bir karardı. ‘Bakın, bu adamın sözünü dinlemeyin. Kendisi terör destekçisi’ mesajı verip, itibarsızlaştırmak istediler.”

Türkiye’deki Müslüman kesimi temsil eden tek liderin Erdoğan olmadığını savunan Eliaçık, şunları söyledi: “AKP’nin yüzde 40 oranında oy aldığını göz önünde bulundurursak, Türkiye’ye şeriat gelmesini isteyen, şeriatçı olarak tanımladığımız, safkan Müslüman kitlenin oranı yüzde 10’u geçmez. Geriye kalan yüzde 30 ise ortalama Türkiye vatandaşıdır. Yani öyle çok da dindar olmayan, merkez sağ bir kitleden oluşur. Erdoğan bunları özgürlük vaat ederek elinde tutuyor. Yani o kitlenin mensup olduğu çeşitli tarikat ve cemaati kapatmayacağını, onlara dokunmayacağını söyleyerek oylarını alıyor. Aslında Erdoğan gerçek dini görüşlerini açıklasa, bu grupların hepsini kendisinden uzaklaştırır.”

‘Bazı dini gruplar da AKP’den uzaklaşıyor’

İlahiyatçı yazar, “Erdoğan’ın gerçek dini görüşleri nedir” sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Erdoğan’ın yüzeysel bir din anlayışı var. Seçmenleri kaybetmemek için ayrıntıya girmiyor. İslam’ı birbirinden farklı şekilde yorumlayan dini grupların inançlarına yönelik konuşmalar yapmıyor. Bu yöntemle bir denge tutturmuş durumda. Erdoğan dindar biri değil. İslamcılıkla milliyetçilik arasında bir yerde konumlanmış durumda. Ben onun, Allah’ın varlığına falan inandığını da düşünmüyorum. İnandığı tek şey var, o da oturduğu koltuk. Taparcasına o koltuğun gücüne inanıyor. Erdoğan, tam bir abdestli kapitalisttir. Müslümanlık ona makam, rütbe ve zenginlik getirmeseydi, inanın İslam’ı ağzına bile almazdı.”

Eliaçık, AKP’ye oy veren dindarlar arasında son dönemde bir kırılma olduğunu, “Son dönemde bir ayrışma, kırılma var. Bunun da nedeni AKP’nin MHP ile yakınlaşması. Bu ayrışmayı, özellikle de daha önce Erdoğan’a oy vermiş dindar Kürtlerde görüyoruz. Bu milliyetçi ittifaktan rahatsızlık duyuyorlar. Yalnızca Kürtler de değil. Aşırı milliyetçilik konusunda duyarlılığı olan bazı dini gruplar da AKP’den uzaklaşıyor” sözleriyle savundu.