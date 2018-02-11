İlahiyatçı Şenocak’ın ‘fetva’sı: Kayınvalide gençse elini öpmemek daha uygundur

İlahiyatçı İhsan Şenocak, genç erkeklerin genç kayınvalidelerinin ellerini öpmemelerinin daha uygun olacağını söyledi.

Daha önce kot giyen kadınları cehennemlik ilan eden Şenocak’ın bir videosu daha sosyal medyada gündem oldu.

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Videoda ilahiyatçı, bir kişinin “Kayınvalidenin elini öpmek caiz mi?” sorusunu cevapladı.

Şenocak cevabında şunları söyledi: “Eşlerin anneleriyle evlenmek ebediyen haramdır. Fakat Ebu Hanife bir fetvada bulunuyor. (Bir damat) kayınvalidesinin elini öperken eğer kayınvalidesine bir şehveti olursa, eğer yaşlıysa ona kalbinde bir meyil olursa ya da eğer gençse vücudunda bir uyanma hali olursa eşi ebediyen ona haram olur. Eğer kayınvalideleri genç, kendileri gençse ellerini öpmemeleri daha uygudur ama yaşlıysa 70-80 vesaire böyle bir durum söz konusu olmayacaksa öpmelerinde bir sakınca yok. Yine hadiseyi karşı tarafa anlatarak, böyle bir durum nihai olarak nereye varır, o ailenin sonlanmasıyla sonuçlanırsa, bunu söylerlerse mutlaka o kayınvalideler de bu noktada anlayış göstereceklerdir. Öpmemek daha doğrudur kayınvalidenin elini.”

Şenocak, kot giyen kadınlarla ilgili sözleri nedeniyle üç aylığına Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevinden uzaklaştırılmış, ardından da geri dönmüştü.

Şenocak aynı zamanda İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nin (İFAM) de kurucu başkanı. Söz konusu videoda İFAM’ın bir ‘soru-cevap’ programından. Videonun yüklenme tarihi 10 Ocak 2015.