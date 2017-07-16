İlahiyatçı Eliaçık’tan ‘sela’ya itiraz: Camiler bu hale düşürülmemeliydi 

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İlahiyatçı İhsan Eliaçık, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde gerçekleştirilen etkinlikleri eleştirdi.

‘Camiler bu hale düşürülmemeliydi’

Eliaçık Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece 90 bin camide sela okunması hakkında şunları yazdı: “Sela bir bid’at ve hurafedir. Kur’an’da geçmez, peygamber zamanında da yoktu. Dini bir vecibe değil. Camiler bu hale düşürülmemeliydi. Mitingiyle, 40 kanaldan yayınla, selasıyla, telefon sesleriyle iktidarın propaganda terörü tam gaz.. Duyduklarınızın % 95’i yalan! 15 Temmuz kurbanlarını ve anmaları bu denli abartmaları hırsızlık, yolsuzluk ve işledikleri uluslarası suçlar gündeme gelmesin diyedir. Geçen bir yıla bakılırsa 15 Temmuz Erdoğan’a karşı değil Erdoğan için yapılmıştır sonucuna varmak aklın apaçık hakikatidir.”

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Sela bir bid’at ve hurafedir. Kur’an’da geçmez, peygamber zamanında da yoktu. Dini bir vecibe değil. Camiler bu hale düşürülmemeliydi. — R. İhsan Eliaçık (@ihsaneliacik) 15 Temmuz 2017

Mitingiyle, 40 kanaldan yayınla, selasıyla, telefon sesleriyle iktidarın propaganda terörü tam gaz.. Duyduklarınızın % 95’i yalan! — R. İhsan Eliaçık (@ihsaneliacik) 15 Temmuz 2017

15 Temmuz kurbanlarını ve anmaları bu denli abartmaları hırsızlık, yolsuzluk ve işledikleri uluslarası suçlar gündeme gelmesin diyedir. — R. İhsan Eliaçık (@ihsaneliacik) 15 Temmuz 2017

Geçen bir yıla bakılırsa 15 Temmuz Erdoğan’a karşı değil Erdoğan için yapılmıştır sonucuna varmak aklın apaçık hakikatidir. — R. İhsan Eliaçık (@ihsaneliacik) 15 Temmuz 2017