İlahiyatçı Eliaçık’a göre HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’: Bir parti haysiyet ve onur mücadelesi veriyor

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HDP’nin İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda devam ettirdiği ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti‘ne katılan ilahiyatçı İhsan Eliaçık, partinin onur ve haysiyet mücadelesi verdiğini söyledi.

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda nöbete başlamıştı. Nöbetin ikinci ayağı Yoğurtçu Parkı’nda devam ediyor.

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‘Haklı bir dava görüyorum’

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne de destek veren Anti-kapitalist Müslümanlar’dan ilahiyatçı-yazar Eliaçık ve beraberindekiler, HDP’nin nöbetine ‘Allah adaleti emreder’ yazılı pankartla katıldı.

Dihaber’e konuşan Eliaçık, polis ablukasından dolayı nöbete uzun bir uğraştan sonra girdiklerini belirtetek, “Burada haklı bir dava görüyorum. Bu haklı davanın iki sebebi var. Birincisi, bir parti haysiyet ve onur mücadelesi veriyor. Sonuçta demokratik ve siyasi partidir. Rahat bırakılması gerekiyor. Boğulmaması gerekiyor. Oysa baskı altında tutuluyor” diye konuştu.

HDP’li siyasetçilerin tutuklandığını, belediyelerine kayyum atandığını hatırlatan ilahiyatçı şöyle devam etti: “Dolayısıyla bu nöbeti bir partinin haysiyet ve onur mücadelesi olarak görüyoruz. Onların seslerini daha fazla duyurmaları için destek amacıyla buraya geldik. İkincisi de Kürtlere adalet için buraya geldik. Bu topraklarda Kürtlerin özgür, adil ve eşit vatandaşlar olarak sonsuza kadar yaşamaları gerekiyor.”

HDP’li veya Kürt olmadığını belirten Eliaçık, bugün en çok başkaları için adalet istenmesi gerektiğini söyledi.

‘Üvey evlat muamelesi bile yapmıyorlar’

Devletin, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ ile HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne yaklaşımını değerlendiren Eliaçık şunları söyledi: “CHP’nin yürüyüşünde kontrollü bir müsaade vardı. Müdahale etmek istedi ama edemedi. Ancak HDP’ye üvey evlat muamelesi bile yapmıyorlar. Evladı olarak görmüyor. Tamamen yabancı olarak görüyor. Sanki buraya müsaade etse, şu bariyerler kalksa, insanlar buraya gelse hemen yarın memleket bölünecek. Veyahut askerler şehit edilirken ‘Siz nasıl burada toplanırsınız’ diyorlar. Sanki askerleri buradaki insanlar öldürmüş gibi bir bakış söz konusu.”

Askerlerin ölmemesi, kanın durması için HDP’nin ‘boğulmaması’ gerektiğini belirten ilahiyatçı “Bu ablukanın ve tecritin kalkması lazım. Tam da bunun için lazım. Eğer bu parti demokratik siyaset yapabilirse o zaman akan kanlar durabilir. Bunun yolu buradan geçiyor” dedi.